Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten hat Bundeskanzlerin Merkel Gespräche mit Kommunen und Ländern angekündigt.

Aber zunächst wolle man den Richterspruch genau prüfen, sagte Merkel in Berlin. In vielen Kommunen seien die Grenzwertüberschreitungen nicht sehr groß. Auf jeden Fall müssten die Luftreinhaltepläne auch mit Hilfe des Bundes umgesetzt werden.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Fahrverbote für Dieselautos in einzelnen deutschen Städten für grundsätzlich rechtens erklärt. Sie müssten aber verhältnismäßig sein und dürften nicht auf einen Schlag eingeführt werden, erklärten die Richter.



Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, meinte, es sei ein Irrglauben, dass mit dem Urteil eine Lösung des Schadstoffproblems gefunden sei. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Geisel erklärte, das Gericht habe keine Rücksicht darauf genommen, mit welch hohem administrativem und nahezu unlösbarem Aufwand Fahrverbote verbunden wären. Kritik kam auch von Mittelstand und Handwerk. Sie warnten vor Verwerfungen bei der Versorgung der Innenstädte.



Zufrieden äußerte sich dagegen der Chef der Deutschen Umwelthilfe, Resch. Er sprach von einem Debakel für die Große Koalition, die sich einseitig auf die Seite der Autoindustrie geschlagen habe. Der Grünen-Verkehrsexperte Kühn sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Bund müsse die Auto-Hersteller nun zur Hardware-Nachrüstung verpflichten. Nabu-Geschäftsführer Miller erklärte, die Autoindustrie habe sich böse verzockt.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.