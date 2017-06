Der Automobilexperte Dudenhöffer rechnet wegen der Luftbelastung in deutschen Innenstädten mit Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge.

"Wer in einer Großstadt lebt und sein Auto jeden Tag braucht, sollte deshalb überlegen, es zu verkaufen", sagte Dudenhöffer im Deutschlandfunk. Bei den nun fallenden Preisen sei es gut, am Anfang auszusteigen.



Dudenhöffer betonte, die Schuld an der Situation trage die Politik, die aus Rücksicht auf die Hersteller seit 2010 Abmahnungen der EU-Kommission beiseite geschoben habe. Nun würden anstelle der Politiker die Richter entscheiden müssen. Fahrverbote seien dabei wohl unumgänglich. Zuletzt wurde in Stuttgart und in München über ein Fahrverbot in der Innenstadt diskutiert.