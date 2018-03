Bayerns Innenminister Herrmann hat nach dem Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vor möglichen Dieselfahrverboten gewarnt.

Dies wäre ein Schnellschuss, der vermieden werden sollte, sagte der CSU-Politiker im ZDF. Wenn es um Nachrüstungen gehe, müssten vor allem die ausländischen Autobauer in die Pflicht genommen werden. Anbieter, die sich nicht am Diesel-Fonds von Bund und deutscher Autoindustrie beteiligten, müssten ihren Beitrag leisten, so Herrmann. Umweltministerin Hendricks appellierte dagegen erneut an alle Automobilhersteller, ältere Dieselfahrzeuge kostenlos nachzurüsten.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.