Auf dem morgigen Treffen von Politik und Wirtschaft zur Verringerung von Diesel-Abgasen sollen die Autohersteller zu Software-Änderungen verpflichtet werden.

Das geht aus dem Entwurf der Abschlusserklärung hervor, der mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt. Die Updates sollen für Diesel-Fahrzeuge der Normen Euro 5 und Euro 6 eingespielt werden - und zwar auf Kosten der Hersteller. In der Abschlusserklärung nicht vorgesehen ist eine Umrüstung mit Bauteilen, zum Beispiel zur Abgasreinigung. Die Industrie soll jedoch aufgefordert werden, Konzepte dafür zu entwickeln.



An dem sogenannten "Diesel-Gipfel" in Berlin nehmen Vertreter von Bund und Ländern, sowie der Automobilindustrie und den Gewerkschaften teil. Verbraucherschützer oder Umweltverbände wurden nicht eingeladen.