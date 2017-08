Vor Beginn des Diesel-Gipfels in Berlin mehren sich Forderungen nach grundlegenden Reformen bei Politik und Autobranche.

Der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, Müller, sagte im Deutschlandfunk, die Vermischung von Staat und Autoherstellern habe zu der Malaise geführt. Lediglich ein Software-Update bei den betroffenen Fahrzeugen reiche seiner Meinung nach jetzt nicht aus. Darüber hinaus müsse es ein unabhängiges Kraftfahrtbundesamt mit einer neuen gesetzlichen Grundlage und neuem Personal geben. Müller kritisierte zudem, dass Verbraucherverbände zu dem heutigen Treffen nicht eingeladen worden seien.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer verlangte ein Sofortprogramm für geringere Emissionen. Die Kunden dürften nicht auf den Schäden sitzen bleiben, erklärte die SPD-Politikerin in Berlin. Bundesverkehrsminister Dobrindt sagte der "Passauer Neuen Presse", die Autobranche müsse Vorschläge machen, wie die Luftverschmutzung in den Städten bekämpft werden könne. Es müsse ein akzeptables Angebot zur Senkung der Schadstoffbelastung durch Diesel-Fahrzeuge geben.



Auf Einladung des Bundesverkehrs- und des Umweltministeriums sollen Vertreter der Automobilindustrie bei dem Treffen in Berlin darlegen, wie sie die Schadstoffbelastung durch ihre Diesel-Autos reduzieren wollen. Offen ist, ob dafür Software-Updates ausreichen. Vor dem Gipfel berät auch das Bundeskabinett in der Sache.