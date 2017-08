Nach dem sogenannten Diesel-Gipfel in Berlin werden erste Ergebnisse bekannt.

Über fünf Millionen betroffene Fahrzeuge in Deutschland sollen nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie mit einer neuen Software ausgerüstet werden, um weniger Schadstoffe auszustoßen. Darin enthalten seien 2,5 Millionen Autos von Volkswagen, für die bereits Abgas-Nachbesserungen angeordnet waren.



An dem Treffen nahmen neben den großen Autoherstellern und vier Bundesministern auch neun Ministerpräsidenten sowie Branchenverbände und die IG Metall teil. Kritiker hatten im Vorfeld ein reines Software-Update als Billiglösung abgelehnt. Sie fordern Nachbesserungen auch an Mechanik und Elektronik der Fahrzeuge.