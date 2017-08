Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat ihre Kritik am heutigen Dieselgipfel mit einer Aktion am Bundesverkehrsministerium unterstrichen.

Aktivisten brachten vom Dach aus ein großes Banner mit der Aufschrift "Willkommen in Fort NOx" an. NOx schreibt sich in Anspielung auf die Abkürzung von Stickoxiden hier aber N, O, X. Dazu twitterte Greenpeace, der Dieselgipfel verteidige die ausgediente Dieseltechnologie, als wäre sie das Gold in Fort Knox - dem Militärstützpunkt in den USA.



Grünen-Chef Özdemir lobte die Aktion als "sportlich" und forderte seinerseits verpflichtende Rückrufaktionen für Dieselfahrzeuge. Er betonte zudem, wenn Software-Updates nicht genügten und eine Nachbesserung an Bauteilen nicht möglich sei, müsse das Fahrzeug ersetzt werden. Özdemir plädierte für die "Blaue Plakette", um eine Chance für bundesweit einheitliche Regelungen für Fahrbeschränkungen zu wahren.



Eine "Blaue Plakette" soll Autos mit besonders geringem Ausstoß von Abgasen kennzeichnen. Sie könnte eine Grundlage dafür sein, ältere Dieselmodelle aus Städten fernzuhalten. Auch der Städtetag hält die Plakette für sinnvoll.