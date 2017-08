Kurz vor Beginn des Diesel-Gipfels in Berlin hat Bundesumweltministerin Hendricks den sich abzeichnenden Kompromiss mit Software-Updates statt aufwendiger Nachrüstungen verteidigt.

Bei Möglichkeiten der Hardware seien noch technische Fragen offen, sagte die SPD-Politikerin dem Südwestrundfunk. Die Verpflichtung der Hersteller zu Updates der Motorsoftware gilt als sicher. Diskutiert wurde zuletzt, ob auch Umbauten beispielsweise mit speziellen Katalysatoren nötig sind.



Grünen-Chef Özdemir forderte verpflichtende Rückrufaktionen für Dieselfahrzeuge. Er betonte zudem, wenn Software-Updates nicht genügten und eine Nachbesserung an Bauteilen nicht möglich sei, müsse das Fahrzeug ersetzt werden.



In Berlin brachten Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace ein großes Banner am Bundesverkehrsministerium, dem Tagungsort des Diesel-Gipfels, an.