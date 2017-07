Beim sogenannten Diesel-Gipfel will Umweltministerin Hendricks der Autoindustrie einen Forderungskatalog vorlegen.

Die Branche werde dann erklären müssen, wie sie sich dazu verhalte, sagte die SPD-Poltikerin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Ministerin betonte, sie erwarte neben Software-Updates auch eine Nachbesserung der Hardware bei betroffenen Fahrzeugen auf Kosten der Hersteller. Verkehrsminister Dobrindt forderte die Autoproduzenten in der "Bild am Sonntag" auf, mehr Dynamik bei Innovationen der Antriebstechniken an den Tag zu legen.



Der SPD-Politiker Kahrs appellierte an Bundeskanzlerin Merkel, an dem Treffen, das am nächsten Mittwoch stattfindet, teilzunehmen. Merkel müsse den Diesel-Skandal und die Zukunft der Autoindustrie zur Chefsache machen, sagte Kahrs dem "Handelsblatt". Alles andere wäre verantwortungslos.