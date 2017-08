Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Krautzberger, hat vor dem sogenannten Diesel-Gipfel in Berlin zum Handeln gegen überhöhte Stickoxidwerte aufgerufen.

Die Belastung könne zur Beeinträchtigung der Lungenfunktion oder zu chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es müsse dringend etwas passieren. 2013 seien laut Europäischer Umweltagentur 68.000 Menschen an den Folgen der Belastung gestorben. Hauptursache für Stickoxide in der Atemluft seien eindeutig Diesel-Pkw, vor allem in den Städten, fügte Krautzberger hinzu. Dem Redaktionnetzwerk Deutschland sagte die Präsidentin des Umweltbundesamtes, bis spätestens 2050 müsse es ein Verbot aller fossiler Kraft- und Brennstoffe im Autoverkehr geben. Das sei auch zum Erreichen der Klimaziele nötig.



Am Diesel-Gipfel nehmen Politiker und Vertreter der Automobilindustrie teil. Laut dem Entwurf für eine Abschlusserklärung sollen die Konzerne ein Software-Update für Diesel-Autos finanzieren. Eine Umrüstung, zum Beispiel mit zusätzlicher Abgasreinigung, ist nicht vorgesehen. Der Entwurf liegt mehreren Nachrichtenagenturen vor.