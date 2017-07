Die IG Metall und die Betriebsräte der großen Autokonzerne halten den Dieselantrieb noch auf Jahre für unverzichtbar.

Wichtigste Maßnahme sei eine möglichst flächendeckende Nachbesserung von Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 5, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Beim geplanten Diesel-Gipfel am Mittwoch müssten überprüfbare Maßstäbe, Zielgrößen und Zeitpläne vereinbart werden. Ältere Diesel-Fahrzeuge sollten mit Hilfe einer Prämie ausgetauscht werden. Hier nennen die Unterzeichner Taxen oder Fahrzeuge im kommunalen Fuhrpark, nicht aber Privatautos.



Die Deutsche Umwelthilfe forderte einen verpflichtenden Rückruf und Nachrüstungen am Motor für alle Diesel der Abgas-Norm 5 und 6. Software-Lösungen seien nicht ausreichend, betonte Geschäftsführer Resch in Berlin. Die Kosten für Motor-Nachrüstungen bezifferte er auf 1.500 Euro pro Auto. Auf die gesamte Branche kämen voraussichtlich Zahlungen in Höhe von 13,5 Milliarden Euro zu.