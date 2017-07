Die Grünen wollen den Weg in einen abgasfreien Autoverkehr nach dem Vorbild des Atomausstiegs regeln.

Ihr Spitzenkandidat Özdemir sagte in Berlin, der frühere Bundesumweltminister Töpfer sei bereit, eine entsprechende Kommission zu leiten. Das Gremium solle noch unter der amtierenden Regierung eingesetzt werden und nach der Bundestagswahl Vorschläge für eine Verkehrswende vorlegen. Co-Spitzenkandidatin Göring-Eckardt betonte, dass beim sogenannten Diesel-Gipfel am Mittwoch in Berlin keinerlei Entscheidungen zu Lasten von Autobesitzern und Steuerzahlern getroffen werden dürften.



Die Deutsche Umwelthilfe erklärte, ihr reichten Software-Updates als Nachbesserung für Dieselmotoren nicht aus. Man werde sich nicht mit einem - Zitat - "Schummelbeschluss" abspeisen lassen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, erklärte Bundesgeschäftsführer Resch. Notwendig seien vielmehr ein verpflichtender Rückruf und substanzielle Nachbesserungen für alle Diesel der Abgas-Normen Euro 5 und Euro 6.