Die Bundesregierung hat den Daimler-Konzern aufgefordert, binnen zwei Wochen Klarheit über das Ausmaß möglicher Diesel-Manipulationen zu schaffen.

Verkehrsminister Scheuer sagte nach einem Treffen mit Konzernchef Zetsche in Berlin, bei einem weiteren Gespräch in 14 Tagen würden konkrete Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Es gehe hier um hochkomplexe technische Fragen. Der CSU-Politiker hatte Zetsche in sein Ministerium gebeten, da das Kraftfahrt-Bundesamt beim Mercedes-Kleintransporter Vito nach eigenen Angaben eine unzulässige Abgastechnik festgestellt hat. Für weltweit 4.900 Fahrzeuge wurde der Rückruf angeordnet, um eine illegale Technik zur Abschaltung der Abgasreinigung zu beseitigen. Daimler bestreitet ein unrechtmäßiges Vorgehen.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.