Die Grünen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Handeln gegen Diesel-Abgase aufgefordert.

Grünen-Chef Özdemir und der Fraktionsvorsitzende Hofreiter schrieben in einem Brief an Merkel, die schlechte Luftqualität in Städten, wegen der die EU gegen Deutschland vorgehe, werfe ein schlechtes Licht auf die politische Durchsetzung des Gesundheitsschutzes. Merkel müsse endlich für die Schadstoffentlastung in den Städten sorgen. So sollten Kommunen durch die Ausstellung einer blauen Plakette bestimmte Straßen für Autos mit hohem Stickoxid-Ausstoß sperren können.