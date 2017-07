Bundesjustizminister Maas sieht für die Abgas-Nachrüstungen bei Diesel-Fahrzeugen die Hersteller in der Pflicht.

Die Kosten dürfen nicht an den Autokäufern hängenbleiben, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Diese hätten zweifelhafte oder manipulierte Software in ihren Fahrzeugen schließlich nicht zu verantworten. Maas betonte, es sollte im eigenen Interesse der Branche liegen, ihre Glaubwürdigkeit und damit auch viele tausend Arbeitsplätze in Deutschland zu bewahren.



Bei einem so genannten Diesel-Gipfel am 2. August wollen der Bund und mehrere betroffene Länder mit Vertretern der Autokonzerne Nachrüstungen für Diesel der Emissionsklassen Euro 5 und 6 vereinbaren.