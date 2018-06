Der inhaftierte Audi-Vorstandsvorsitzende Stadler wird vorerst beurlaubt.

Wie der Mutterkonzern Volkswagen mitteilte, wird er bis zur Klärung der Vorwürfe gegen ihn von seinen Aufgaben entbunden. Das habe der VW-Aufsichtsrat entschieden. Vertriebschef Schot soll Audi vorübergehend leiten. - Stadler war gestern in der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Diesel-Fahrzeugen in Untersuchungshaft genommen worden. Als Grund nannte die Staatsanwaltschaft München Verdunkelungsgefahr. Die Ermittler wollen Stadler noch in dieser Woche vernehmen.

