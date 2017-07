Der Verband der Automobilindustrie und die IG Metall lehnen Fahrverbote für Diesel-Pkw ab.

VDA-Präsident Wissmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es gebe intelligentere Lösungen als Fahrverbote, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Der IG-Metall-Chef von Baden-Württemberg, Zitzelsberger, sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", eine Nachrüstung müsse so erfolgreich sein, dass Euro-5-Fahrzeuge weiter in die Innenstädte fahren dürften. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil brachte Kaufanreize für den Umstieg auf Autos der Euronorm 6 ins Gespräch. Das Bundesumweltministerium lehnte dies ab. Eine Sprecherin sagte, man sei nicht besonders interessiert daran, eine Technik zu fördern, die in absehbarer Zeit ohnehin nicht mehr auf die Straße gehöre.



Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hatte gestern den Weg für Diesel-Fahrverbote in Innenstädten geebnet. Im Urteil hieß es, dies sei das wirksamste Mittel, um die Belastung mit gesundheitsgefährdenden Stickoxiden zu reduzieren.