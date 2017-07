In der Debatte über die Umrüstung von Dieselfahrzeugen wird der Ruf nach Lösungen laut, die über ein Software-Update hinausgehen.

Der Leiter des Verkehrsressorts beim ADAC, Gerwens, sagte im Deutschlandfunk, die Autohersteller müssten auf eigene Kosten zusätzliche technische Komponenten in die Fahrzeuge einbauen. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Lühmann, erklärte im rbb, durch eine veränderte Programmierung der Motorsteuerung könnten höchstens zehn Prozent an Abgasen vermieden werden.



Nach Einschätzung von Fachleuten könnten Dieselmotoren bis zu 90 Prozent weniger Schadstoffe ausstoßen, wenn sie technisch nachgerüstet werden. Der ADAC kritisierte, die Autohersteller scheuten die Kosten von etwa 1.500 Euro pro Fahrzeug für die sogenannte "Twintec"-Technik. Derzeit sind in Deutschland allein rund 5,9 Millionen Dieselfahrzeuge der Euronorm 5 zugelassen.



Der Präsident des Automobilbundesverbandes, Wissmann, bezeichnete den Einbau zusätzlicher Technik als "untauglich". Nach seinen Worten seien jedoch alle Hersteller bereit, ohne zusätzliche Kosten neue Software in die Fahrzeuge einzuspielen.



Am Mittwoch wollen sich Vertreter mehrerer Bundesministerien, der Industrie, sowie der Länder und Städte zum sogenannten "Diesel-Gipfel" in Berlin zusammensetzen. Dann sollen verbindliche Entscheidungen zur Verringerung des Schadstoffausstoßes von Dieselfahrzeugen getroffen werden.