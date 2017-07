Die Diesel-Affäre weitet sich auf einen weiteren deutschen Autohersteller aus.

Nach Angaben von Bundesverkehrsminister Dobrindt hat auch Porsche in Dieselfahrzeugen Manipulationssoftware verwendet. Bei einem Modell des Cayenne sei eine unzulässige Abschalteinrichtung für die Reinigung von Abgasen festgestellt worden, erklärte Dobrindt in Berlin und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Für europaweit 22.000 Fahrzeuge des Cayenne 3 Liter TDI werde nun ein Pflicht-Rückruf angeordnet, sagte Dobrindt. Zudem kündigte er ein Zulassungsverbot an, um zu verhindern, dass neue Exemplare des Geländewagens auf die Straße kommen. Für die Nachrüstung soll Porsche die Kosten tragen.