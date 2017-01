Diesel-Skandal Neue Klage gegen VW

Ein Auspuff eines Volkswagen auf einem Mitarbeiterparkplatz mit dem Verwaltungshochhaus vom VW Werk in Wolfsburg (Niedersachsen). (dpa)

Volkswagen sieht sich im Dieselskandal vor Gericht mit einer neuen Art von Klage konfrontiert.

Der Besitzer eines VW Eos will den vollen Kaufpreis zurückerstattet bekommen. Er reichte dazu über einen Rechtsdienstleister eine Klage am Landgericht Braunschweig ein. Darin wird argumentiert, dass das Auto durch den Einbau der Abgasmanipulationstechnik seine Betriebszulassung verloren habe. Kunden könnten deshalb generell eine Rücknahme gegen Zahlung des Kaufpreises verlangen.



Sollten die Braunschweiger Richter der Argumentation folgen, könnten sich weitere Kläger anschließen. Auf diesem Weg könnte VW zur Entschädigung einer größeren Zahl von Kunden gezwungen werden. Damit wäre eine Art Sammelklage erreicht, die es in Verbraucherschutzfragen nach deutschem Recht bisher nicht gibt.



Der Rechtsdienstleister MyRight vertritt nach eigenen Angaben bereits mehr als 100.000 VW-Kunden. Die Kläger treten ihre Forderung an den Dienstleister ab, der gegen VW klagt. Im Erfolgsfall streicht MyRight 35 Prozent Provision ein.