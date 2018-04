Im Skandal um manipulierte Diesel-Motoren bei Porsche haben die Ermittler einen Manager des Autobauers in Untersuchungshaft genommen.

Vorstandschef Blume informierte in Stuttgart die Mitarbeiter. Als Grund hätten die Behörden Verdunklungs- und Fluchtgefahr angegeben. In dem Schreiben Blumes, das mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt, heißt es, die Staatsanwaltschaft werfe insgesamt drei Beschuldigten vor, von Manipulationen bei den Motoren gewusst zu haben. Blume wies diesen Vorwurf entschieden zurück. Am Mittwoch hatten Beamte mehrere Standorte von Porsche durchsucht und Unterlagen und Computer sichergestellt. Auch die Konzernschwester Audi war betroffen. Sie liefert Porsche die Diesel-Motoren.

