Diesel-Skandal Stockende Rückrufaktionen und frustrierte Abgeordnete

Kritik an der Bundesregierung im Umgang mit dem Diesel-Skandal gab es schon häufiger. In den Entwürfen zu den Sondervoten wird aber auch Kritik an der freiwilligen Rückrufaktion geübt. Um was geht es da genau? Hintergrundrecherchen aus dem Hauptstadtstudio.

Von Nadine Lindner