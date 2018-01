Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal verhandelt das Verwaltungsgericht Düsseldorf heute über die erste von zehn Klagen der Deutschen Umwelthilfe gegen deutsche Städte.

Die Umweltschützer wollen erreichen, dass in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt bestimmte VW-Diesel mit der Abgas-Betrugs-Software stillgelegt werden müssen. Nach Auffassung der Umwelthilfe ist deren Betriebserlaubnis erloschen, da sie auch nach einem Software-Update nicht die gesetzlichen Grenzwerte einhalten. Klagen gibt es deswegen unter anderem auch gegen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München und Köln. Ein Urteil in Düsseldorf soll im Lauf des Tages gefällt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.