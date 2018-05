Der Anwalt der Deutschen Umwelthilfe, Klinger, hat dem Kraftfahrtbundesamt im Skandal um manipulierte Dieselfahrzeuge Untätigkeit vorgeworfen. Rechtlich sei die Behörde sehr wohl im Stande, Autos zurückrufen und technische Nachrüstungen anzuweisen, sagte Klinger im Deutschlandfunk. Auch die Bundesregierung tue zu wenig.

Die Softwareupdates der Autohersteller seien lediglich Placebos und sorgten nicht für eine merkliche Verbesserung der Luft in den Städten, die besonders von erhöhten Kohlendioxidwerten betroffen sind. Auf eine freiwillige Einsicht der Autoindustrie setze er nicht, sagte Klinger: "Die Industrie will nicht Milliarden für Autos ausgeben, die sie schon verkauft hat." Die Bundesregierung greife zum Schutz der Autoindustrie nicht ein und zeige nicht ansatzweise die Härte wie gegen anderes illegales Verhalten, klagte Klinger.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte in seiner ausführlichen Urteilsbegründung klargestellt, dass unter bestimmten Voraussetzungen Fahrverbote für Dieselautos auch jetzt schon rechtmäßig seien. Verbote könnten von den Kommunen auch ohne bundesweite Verbotsschilder an besonders von Stickoxiden belasteten Straßen sofort verhängt werden. Die Fahrverbote könnten für alle Fahrzeuge der Schadstoffklassen unterhalb der neuesten Stufe Euro-6 gelten, sofern sie einzelne Straßen beträfen. Sie müssten jedoch das letzte Mittel sein und so kurz wie möglich gelten, heißt es in der Urteilsbegründung.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.