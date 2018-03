Angesichts drohender Dieselfahrverbote sieht der Zentralverband des Deutschen Handwerks die Autoindustrie in der Pflicht.

Die Hersteller müssten die Kosten für die Nachrüstung der Motoren übernehmen, sagte ZDH-Generalsekretär Schwannecke in München. Die bisher angebotenen Software-Updates reichten nicht aus. Wer Fahrzeuge nicht anständig in den Markt bringe, müsse eben hinterher dafür sorgen, dass sie vernünftig funktionierten, erklärte Schwannecke.



Das sieht auch Bundesumweltministerin Hendricks so. Sie forderte die Automobilhersteller auf, ältere Dieselfahrzeuge kostenlos nachzurüsten. Es könne nicht sein, dass jetzt nur noch über Plaketten diskutiert werde und die eigentlichen Verursacher des Problems dabei aus dem Blick gerieten, meinte sie in der "Süddeutschen Zeitung". Wenn jemand seinen Diesel nachrüsten könne und wolle, sollten die Hersteller dies übernehmen.



Der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller, forderte in der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, Kanzlerin Merkel müsse das Thema Nachrüstungen zur Chefsache machen, um den Druck auf die Autohersteller zu erhöhen. Sein Verband prüfe, ob Schadenersatzklagen wegen der Wertverluste gegen Autobauer oder Kommunen möglich seien.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte am Dienstag geurteilt, dass Städte zur Senkung der Stickoxid-Belastung grundsätzlich Fahrverbote für Dieselautos verhängen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.