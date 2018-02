Die Bundesregierung will Diesel-Fahrverbote auch nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vermeiden.

Der geschäftsführende Verkehrsminister Schmidt, CSU, sagte in Berlin, es müssten möglichst schnell Maßnahmen ergriffen werden, damit die Stickoxid-Grenzwerte in den Städten eingehalten würden. Dabei gehe es unter anderem um die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, CDU, wandte sich ebenfalls gegen Fahrverbote. Ganz Düsseldorf zu sperren, sei nicht verhältnismäßig. Bundesumweltministerin Hendricks, SPD, erklärte, sie sehe bei der technischen Nachrüstung von Diesel-Pkw die Fahrzeughersteller in der Pflicht. Allerdings sei dies rechtlich außerordentlich schwierig durchzusetzen.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Fahrverbote für Dieselautos in einzelnen deutschen Städten grundsätzlich für rechtens erklärt. Sie müssten aber etappenweise eingeführt werden und Ausnahmen etwa für Handwerker zulassen, erklärten die Richter. Der Chef der Deutschen Umwelthilfe, Resch, begrüßte das Urteil. Er sprach von einem Debakel für die Große Koalition, die sich einseitig auf die Seite der Autoindustrie geschlagen habe. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann forderte die Einführung einer blauen Plakette und eine bundesweit einheitliche Regelung, um kommunale Flickenteppiche zu vermeiden.

