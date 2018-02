Bundesumweltministerin Hendricks hat sich dafür ausgesprochen, im Fall von Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge auch die Blaue Plakette einzuführen. Die sauberen Diesel könnten so positiv gekennzeichnet werden, sagte die SPD-Politikerin am Abend im Zweiten Deutschen Fernsehen.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen forderte, die Blaue Plakette so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen verlangte eine einheitliche Plakette. Kommunale Flickenteppiche müssten vermieden werden.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in einzelnen deutschen Städten grundsätzlich für rechtens erklärt. Hamburg kündigte kurz danach an, begrenzte Diesel-Fahrverbote für zwei wichtige Durchgangsstraßen bereits ab April umzusetzen. In Berlin will der Senat bis Jahresende prüfen, ob es ab 2019 Fahrverbote in der Hauptstadt geben soll. In Stuttgart könnte es für ältere Diesel schon Ende 2018 erste Beschränkungen geben. Für Stuttgart soll in den nächsten Monaten ein neuer Luftreinhalteplan mit Fahrverboten und anderen Maßnahmen erarbeitet werden.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.