Nach dem Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird nach Lösungen gesucht, um drohende Fahrverbote abzuwenden. Natürlich sei jetzt die Autoindustrie in der Pflicht, lautete der Tenor einer Dlf-Diskussion mit Vertretern der Städte und des Bundes. Aber auch die Bürger müssten umdenken.

So forderte der Oberbürgermeister von Essen, Kufen, eine "Änderung der Mentalität". Die Bürger könnten zum Beispiel kurze Fahrten häufiger mit dem Fahrrad erledigen oder auf bestimmten Strecken Fahrgemeinschaften bilden. Außerdem schlug Kufen vor, die teure und technisch schwierige Hardware-Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge zunächst nur in ausgewählten Städten zu veranlassen.



Den Vorschlag, die ÖPNV-Nutzung kostenlos anzubieten, hält Kufen dagegen für wenig praktikabel. Für eine hochverschuldete Stadt wie Essen sei das gar nicht möglich und innerhalb weniger Monate sowieso nicht zu organisieren.



Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, forderte, "kreativer zu werden, um Diesel-Fahrverbote zu vermeiden". So könnten die Städte den ÖPNV zum Beispiel nur an besonders schadstoffbelasteten Tagen kostenfrei anbieten und das dann mit einer Kampagne für saubere Luft verbinden. Einzelne Straßen zu sperren bringe jedenfalls nichts. Dann führen die Autos drumherum - und würden die Luft andernorts belasten, warnte Landsberg.



Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Flasbarth, erklärte, kostenfreier ÖPNV an einzelnen Tagen würde aus seiner Sicht nichts bringen, um die Stickoxidbelastung übers Jahr gesehen zu senken. Er brachte stattdessen für bestimmte Gruppen dauerhaft vergünstigte Nahverkehrstickets ins Gespräch.



Der bayerische Landtagsabgeordnete Huber (CSU) plädierte für mehr Carsharing und wandte sich gegen "Diesel-Bashing". Der Diesel werde auch in Zukunft eine große Rolle spielen, weil sonst die Klimaziele nicht erreicht werden könnten. Bezüglich der Hardware-Nachrüstung meinte Huber: "Man vermisst da ein bisschen den 'drive'". Bei diesem Thema müsse die neue Bundesregierung "wirklich anpacken".



Sie sieht auch der Düsseldorfer Oberbürgermeister Geisel in der Pflicht. Die Misere mit drohenden Fahrverboten sei dadurch verursacht worden, dass der Bund nicht sorgsam darauf geachtet habe, dass Diesel-Fahrzeuge die Vorgaben erfüllten. Er erwarte deshalb, dass dieser die Kommunen jetzt in die Lage versetze, die Verkehrswende zu vollziehen.



Die komplette Diskussion im Dlf können Sie hier nachhören.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.