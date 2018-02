Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat Hamburg angekündigt, begrenzte Diesel-Fahrverbote bereits ab April umzusetzen.

Gelten solle es für zwei wichtige Durchgangsstraßen in Altona, teilte die Hansestadt mit. In Berlin will der Senat bis Jahresende prüfen, ob es ab 2019 Fahrverbote in der Hauptstadt geben soll. In Stuttgart könnte es für ältere Diesel schon Ende 2018 erste Beschränkungen geben. Der baden-württembergische Verkehrsminister Hermann kündigte in Stuttgart an, innerhalb eines halben Jahres einen neuen Luftreinhalteplan mit Fahrverboten und anderen Maßnahmen vorzulegen.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in einzelnen deutschen Städten grundsäztlich für rechtens erklärt.



Obwohl die Luftbelastung mit Stickoxiden in vielen Städten deutlich zurückgegangen ist, überschreiten laut Umweltbundesamt weiter rund 70 Kommunen die Grenzwerte. Deutschland droht deswegen auch eine Klage der EU-Kommission.