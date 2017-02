Dieselabgas Vergleiche von VW und Bosch in USA vorläufig genehmigt

VW erzielt im Dieselabgasskandal einen weiteren Vergleich. (picture alliance / dpa / Michael Reynolds)

In der juristischen Aufarbeitung des Dieselabgasskandals ist der Volkswagenkonzern in den USA ein Stück weitergekommen.

Ein Gericht in San Francisco stimmte vorläufig einem Vergleich mit Behörden und Privatklägern in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar zu. Es geht um die Entschädigung von 80.000 Kunden der Tochterfirma Audi. Damit sollen die Klagen der Besitzer von Fahrzeugen mit 3-Liter-Hubraum beigelegt werden. Auch ein Vergleich mit dem Zulieferer Bosch in Höhe von 327 Millionen Dollar wurde vorläufig genehmigt. Abschließend in der Sache entscheiden wollen die Richter Mitte Mai. Offen sind noch zivilrechtliche Klagen mehrerer US-Bundesstaaten.