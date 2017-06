Die Bundesregierung will bei einem Treffen mit Vertretern der Länder und der Autobranche die Frage der Nachrüstung von Dieselfahrzeugen mit Abgasreinigungssystemen klären.

Bundesumweltministerin Hendricks nannte als Termin Anfang August. Man werde sicherlich eine Lösung finden, die nicht zu Lasten der Kunden gehe. Hintergrund sind zu hohe Stickoxid-Messwerte in vielen Städten und drohende Fahrverbote für Autos mit Dieselmotoren.



Bundesverkehrsminister Dobrindt kündigte die Einrichtung einer neuen Prüfstelle für Abgaswerte an. Der CSU-Politiker teilte in Berlin mit, das Institut für Verbrauchs- und Emissionsmessungen solle noch in diesem Jahr gegründet werden. Finanzier werden solle die Einrichtung von den deutschen Autoherstellern. Das neue Institut solle Abgase auf einer festgelegten Strecke im realen Straßenbetrieb messen und die Ergebnisse im Internet veröffentlichen.