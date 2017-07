Das US-Justizministerium hat im Volkswagen-Abgasskandal Anklage gegen einen ehemaligen Audi-Manager erhoben.

Dem Italiener werde vorgeworfen, seine Mitarbeiter angewiesen zu haben, Betrugssoftware zu entwickeln, teilte das Ministerium in Washington mit. Der Mann sei Leiter eines Ingenieurteams gewesen, das Abgaskontrollsysteme entwickelt habe. Es handelt sich um den achten Mitarbeiter des VW-Konzerns, gegen den in den USA Anklage erhoben wurde.



VW hat zugegeben, fast 600.000 Dieselfahrzeuge in den USA mit einer Software so manipuliert zu haben, dass sie bei Abgastests die Schadstoffnormen erfüllen. Weltweit waren es elf Millionen Diesel-Pkw. - Der Skandal hat VW schon mehr als 22 Milliarden Euro gekostet.