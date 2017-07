Bundesverkehrsminister Dobrindt hat die deutschen Autohersteller in der Dieselaffäre mit scharfen Worten kritisiert.

Die Unternehmen sollten ihrer - so wörtlich - "verdammten Verantwortung" gerecht werden und Fehler beheben, sagte der CSU-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Manipulierte Fahrzeuge müssten in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden. Das Verkehrsministerium werde illegales Verhalten nicht tolerieren. Dobrindt betonte, die Autoindustrie habe sich in richtig schweres Fahrwasser gebracht. Die Krise sei für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu einer schweren Belastung geworden. Der Minister forderte die Hersteller auf, mehr Dynamik bei Innovationen der Antriebstechniken an den Tag zu legen.