Die Bundesregierung will noch in diesem Monat mit den Kommunen darüber beraten, wie Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in besonders belasteten Städten vermieden werden können.

Regierungssprecher Seibert erklärte, die Einladungen würden in Kürze verschickt. Den nächsten Diesel-Gipfel mit den Autoherstellern werde es erst Anfang 2018 geben. Die beim ersten Spitzentreffen vereinbarten Arbeitsgruppen brauchten noch Zeit für ihre Arbeit, hieß es.



Die von Schadstoffemissionen besonders betroffenen Städte dringen darauf, dass der beim ersten Gipfel vereinbarte Mobilitätsfonds von einer Milliarde Euro möglichst rasch seine Mittel ausschütten kann. Mit dem Geld sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, ihre Verkehrsinfrastruktur und ihr Nahverkehrsangebot umweltgerechter zu gestalten.