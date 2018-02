Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten wären nach Einschätzung von Polizeigewerkschaften nicht durchsetzbar.

Angesichts der Personaldecke müsse man sich auf Kernaufgaben beschränken, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Plickert, der "Welt am Sonntag". Lediglich zeitlich befristete Stichproben seien denkbar. Auch der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, betonte, Kontrollen zur Einhaltung eines Diesel-Fahrverbots stünden auf der Prioritätenliste ganz am Ende.



Die Gewerkschaftsvertreter äußerten sich wenige Tage vor einem wichtigen Urteil zu dem Thema. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich am kommenden Donnerstag mit der Frage, ob Dieselautos aus Städten mit hoher Schadstoffbelastung verbannt werden dürfen.



Der Deutsche Städtetag rechnet damit, dass es zu Fahrverboten für Dieselfahrzeuge kommen wird. Die Bundesregierung solle deshalb eine blaue Plakette einführen, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy dem "Spiegel". Damit könnten Autos mit besonders sauberen Dieselmotoren gekennzeichnet werden. Diese wären dann nicht von Fahrverboten betroffen. Die Verkehrspolitiker in Berlin scheuten jedoch die blaue Plakette wie der Teufel das Weihwasser.

