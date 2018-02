Das Bundesverwaltungsgericht will die ausführliche Begründung seines Urteils zu Diesel-Fahrverboten in etwa zwei Monaten vorlegen.

Dies teilte eine Sprecherin in Leipzig mit. Die Richter hatten gestern entschieden, dass Städte zur Senkung der Stickoxid-Belastung Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge verhängen dürfen. Die Bundesregierung will die Begründung auswerten und danach mit Ländern und Kommunen über Konsequenzen beraten.



Regierungssprecher Seibert erklärte heute, nach der Bildung einer neuen Regierung wolle man auch rasch das Thema einer blauen Plakette aufgreifen, um Beschränkungen für Diesel wo immer möglich zu vermeiden. Bislang war die Einführung am Widerstand des Verkehrsministeriums gescheitert. Mit einer blauen Plakette könnten schadstoffärmere Diesel von Fahrverboten ausgenommen werden.

