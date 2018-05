Im VW-Abgasskandal erhärtet sich offenbar die Beweislage gegen den ehemaligen VW-Chef Winterkorn auch in Deutschland.

Nach Recherchen des NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung haben mehrere hochrangige Manager ausgesagt, Winterkorn sei bereits Ende Juli 2015 über den Betrug in den USA informiert worden - und nicht wie von ihm bisher behauptet erst im September desselben Jahres. Außerdem habe sich der frühere Unternehmenschef ebenfalls bereits im Juli 2015 mit dem VW-Justiziar über die eingebaute Software beraten. Der Jurist sei zu der Einschätzung gekommen, dass diese illegal sei. Winterkorns Anwalt, Dörr, wollte keine Stellung zu den Vorwürfen nehmen.



In den USA ist Winterkorn wegen Mittäterschaft im Diesel-Skandal angeklagt worden. In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen ihn.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.