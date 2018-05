In den USA ist nach der Anklage gegen den früheren VW-Chef Winterkorn Haftbefehl gegen den 70-Jährigen erlassen. Das bestätigte eine Justizsprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Winterkorn soll wegen Betrugs im Diesel-Abgasskandal zur Rechenschaft gezogen werden. Außerdem wird ihm Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und Täuschung der Behörden vorgeworfen. Das geht aus der Klageschrift hervor, die ein Gericht in Detroit veröffentlicht hat.



In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig unter anderem wegen Betrugsverdachts gegen den früheren VW-Chef. Nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" haben mehrere hochrangige Manager ausgesagt, Winterkorn sei bereits Ende Juli 2015 über den Betrug in den USA informiert worden, und nicht wie von ihm bisher angegeben erst im September.

