Dieselgipfel in Berlin

Vertreter von Politik und Autoindustrie haben sich bei ihrem Treffen in Berlin auf ein Software-Update für mehr als fünf Millionen Dieselautos in Deutschland geeinigt. Ziel sei eine durchschnittliche Stickoxid-Reduzierung von 25 bis 30 Prozent, teilte der Branchenverband VDA mit.

Studien hätten gezeigt, dass mit den Software-Nachbesserungen die Schadstoffbelastung mindestens genauso stark reduziert werden könne wie durch Fahrverbote, erklärte der Verband der Automobilindustrie weiter. Die Fahrzeugbauer begrüßten, dass sich die Politik "zum Grundsatz der Technologieneutralität" bekannt habe und damit auch zum Diesel.

Positiv sei auch, dass die deutsche Regierung und die Bundesländer der Vermeidung genereller Fahrverbote Priorität einräumten. Zu Forderungen einiger Politiker und von Umweltverbänden nach Hardware-Nachrüstungen, als Umbauten zum Beispiel mit zusätzlicher Abgasreinigung, äußerte sich der VDA nicht.

Die Hälfte sind VW-Autos

In den mehr als fünf Millionen betroffenen Dieselautos sind den Angaben zufolge 2,5 Millionen Fahrzeuge von VW enthalten, für die bereits Abgas-Nachbesserungen angeordnet wurden. Es handelt sich um Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro 5 und teilweise Euro 6. Etwa 8,6 Millionen Fahrzeuge aus diesen Klassen sind derzeit in Deutschland insgesamt zugelassen.

Die deutschen Hersteller sagen beim #Dieselgipfel die Nachrüstung von über 5 Mio. Diesel-Pkw zu. https://t.co/9larHAiD4Y — VDA (@VDA_online) 2. August 2017

Die Autobauer hätten zugesagt, die Diesel-Pkw rasch und ohne Kosten für die Besitzer zu aktualisieren, erklärte der VDA weiter. Der angekündigte Schritt solle auch keine Auswirkungen auf die Motorleistung, den Verbrauch und die Lebensdauer der Fahrzeuge haben. Angeboten werden die Updates demnach von BMW, Daimler, Opel und Volkswagen. Zudem würden sich VW, Daimler und BMW an dem geplanten Fonds "Nachhaltige Mobilität für die Stadt" beteiligen, mit dem Städte bei der Luftreinhaltung unterstützt werden sollen.

BMW teilte mit, das Unternehmen werde 225.000 Euro-5-Dieselautos in Deutschland updaten. Darüber hinaus solle europaweit eine Art Abwrackprämie aus eigener Tasche angeboten werden. Wer bis zum Jahresende einen älteren Diesel in Zahlung gebe und dafür einen neueren Diesel oder ein Elektrofahrzeug kaufe, bekomme von BMW bis zu 2.000 Euro Rabatt. Vorstandschef Krüger verwies darauf, dass moderne Diesel weniger CO2 ausstießen als Benziner.

Treffen war kurzfristig verlegt worden

Schon vor dem Treffen von Vertretern aus Bund, Ländern und der Autoindustrie in Berlin hatte sich der Kompromiss mit den Software-Nachbesserungen abgezeichnet. Bundesverkehrsminister Dobrindt hatte im Vorfeld betont, dass Euro-5- und Euro-6-Dieselmotoren könnten mit neuer Steuerungssoftware deutlich verbessert werden.

Der Dieselgipfel in Berlin hatte mit etwa einstündiger Verspätung begonnen. Grund war eine kurzfristige Verlegung des Treffens vom Verkehrs- ins Innenministerium. Das habe Sicherheitsgründe, teilte ein Sprecher von Minister Dobrindt mit. Am ursprünglichen Ort hatten sich Umweltschützer zu einer Demonstration versammelt. Greenpeace untermauerte die Kritik mit einem Plakat am Ministerium. Darauf wurde der Dieselgipfel als Schutzveranstaltung für die Dieseltechnologie - ein "Fort NOx" - bezeichnet. Nox ist die Kurzform für Stickoxide.

Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace lehnen die Software-Updates als Billiglösung ab. Sie fordern Nachbesserungen auch an Mechanik und Elektronik.

Verbraucherzentrale kritisiert Software-Update

Der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, Müller, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link) , die Vermischung von Staat und Autoherstellern habe zu der Malaise geführt. Lediglich ein Software-Update bei den betroffenen Fahrzeugen reiche seiner Meinung nach jetzt nicht aus. Der Deutsche Städtetag hält an Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge grundsätzlich fest.

Die Städte und Gemeinden wollten die Gesundheit der Menschen schützen, sagte die Präsidentin des Verbands, Lohns. Wenn sich die Stickoxid-Grenzwerte trotz zusätzlicher Maßnahmen nicht einhalten ließen und Gerichte Fahrverbote anordneten, dann brauchten die Städte die blaue Plakette.

