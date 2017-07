Die Deutsche Umwelthilfe will trotz geplanter Nachbesserungen von Dieselmotoren weiter vor Gericht ziehen.

Man werde sich nicht mit einem - Zitat - "Schummelbeschluss" abspeisen lassen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, sagte Bundesgeschäftsführer Resch in Berlin. Er forderte einen verpflichtenden Rückruf und substanzielle Nachbesserungen für alle Diesel der Abgas-Normen Euro 5 und Euro 6, damit der Stickoxid-Grenzwert auch bis minus 15 Grad Außentemperatur eingehalten wird. Im Schnitt werde dies lediglich 1.500 Euro pro Fahrzeug kosten, wodurch die Branche nicht überfordert werde. Die Hersteller hingegen setzen bislang auf vergleichsweise günstige Software-Updates, um den Ausstoß giftiger Stickoxide zu senken. Am Mittwoch beraten Vertreter von Bund, betroffenen Ländern und Autobranche in Berlin auf dem sogenannten Diesel-Gipfel über das Thema.



Derweil sprach sich der Steuerzahlerbund gegen staatliche Prämien oder Steuernachlässe für neue Dieselautos aus. Zwar müsse man mit Blick auf die vielen Arbeitsplätze in der Branche mit Bedacht vorgehen. Aber die Autoindustrie bekomme auch so schon viele Subventionen, etwa über die Kaufprämie für Elektroautos. IG Metall und Betriebsräte bezeichneten den Dieselantrieb dagegen als noch auf Jahre unverzichtbar.