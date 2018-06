Die Vorwürfe gegen den Autokonzern Daimler im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal sorgen laut Betriebsrat zunehmend für Unruhe in der Belegschaft.

Mit jeder neuen Nachricht zum Thema Abgas schwinde in den Werken das Vertrauen in die Konzernführung, sagte der Betriebsratsvorsitzende Nieke den "Stuttgarter Nachrichten". Die größte Sorge der Mitarbeiter sei, dass viel mehr auf den Tisch kommen könnte als bisher bekannt. Daimler müsse gegenüber den Behörden und der Staatsanwaltschaft, aber auch gegenüber den Beschäftigten Klarheit schaffen, forderte Nieke.



Im Bundesverkehrsministerium wird heute erneut Daimler-Chef Zetsche erwartet. Es geht um ein Abgasreinigungssystem beim Kleintransporter Mercedes-Benz Vito, das nach Auffassung des Kraftfahrtbundesamtes unzulässig ist. Daimler bestreitet Betrugsabsichten.



Inzwischen wird auch gegen Audi-Chef Stadler und ein weiteres Mitglied des Vorstands ermittelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München wird ihnen Betrug und Falschbeurkundung im Zusammenhang mit manipulierter Abgas-Software zur Last gelegt.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.