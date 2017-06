Hoffentlich hat die parlamentarische Untersuchung das heilige Entsetzen bei den Automobil-Konzernen ausgelöst. Vorgetragen mit einem kleinen Seufzer war das heute der fromme Wunsch von Bundestagspräsident Norbert Lammert.

Nach mehreren Monaten, in denen ich die Arbeit des Bundestags-Untersuchungausschusses begleiten konnte, kann ich nur sagen: Dieser Wunsch von Norbert Lammert wird sich höchstwahrscheinlich nicht erfüllen.

Das heilige Entsetzen stellt sich höchstens bei mir selber ein. Und das hat folgenden Grund.

Drei Beispiele eines multiplen Versagens

Niemand kommt bei dieser Geschichte wirklich gut bei weg. Drei Negativ-Beispiele eines multiplen Versagens.

Da ist erstens die Europäische Union. Kraftfahrzeuge sind Güter im Binnenmarkt, die EU ist somit für viele Regeln zuständig. Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren hat sie die Verordnung mit dem Kürzel 715/2007 erlassen. Danach sind Abschalteinrichtungen eigentlich verboten. Das Problem ist: diese Verordnung lässt Ausnahmen zu, die so groß sind wie Scheunentoren. Offene Scheunentore, über dem noch ein blinkender roter Pfeil hängt, der den Weg hindurch weist. "Motorschutz" heißt das Zauberwort.

Die Automobilindustrie ist - zweites Beispiel - dankbar durch diese Scheunentore hindurch geschritten. Und hat die Ausnahmeregelungen über die Schamgrenze hinaus ausgenutzt, indem sich die Abgasreinigung bei normalen Temperaturen in Europa, also teils unter 17 Grad einfach ausgeschaltet hat. Die Autos fuhren dann halt so durch die Gegend…

Wenn diese Industrie die gleiche Kreativität in Norm-Erfüllung, denn in die Norm-Umgehung gelegt hätte, wäre ihr viel Ärger erspart geblieben. Und Deutschland wäre um einen industriepolitischen Skandal sondersgleichen ärmer.

Das dritte Negativ-Beispiel ist die deutsche Politik. Das Kraftfahrbundesamt, das dem Verkehrsministerium untersteht, soll eigentlich die Einhaltung von Umweltstandards überwachen. Es hat sich dabei – gemäß Rechtsrahmen – auf die Angaben der Hersteller verlassen. Eigene Tests waren weder technisch möglich, noch organisatorisch vorgesehen. Erst jetzt – nach Auffliegen der Manipulationen bekommt das KBA ein eigenes Prüflabor mit Rollenprüfstand und Einblicke in die Motorsoftware.

Festhalten am Diesel ist falscher Weg

Das Kraftfahrbundesamt mag sich mit seiner passiven Herangehensweise legal verhalten haben. Aber auch ein legales Versagen bleibt ein Versagen.

Das politisch protegierte Festhalten am Diesel ist da der falsche Weg. Bundeskanzlerin Merkel stellte in ihrer Zeugen-Aussage vor dem Untersuchungsausschuss fest, der Diesel bleibe nicht nur industrie- und arbeitsmarktpolitisch, sondern auch klimapolitisch wichtig. In Wolfsburg, Ingolstadt oder Stuttgart wird diese gefällige Aussage gern gehört worden sein.

Denn die Automobil-Industrie ist nervös, sie und die dazu gehörigen Zulieferer stehen in den kommenden Jahren vor grundlegenden Umwälzungen. Stichworte sind Elektromobilität, Digitalisierung und automatisiertes Fahren. Der Diesel erscheint da als sicherer Ertragsbringer.

Noch. Denn Europa ist weltweit der einzige Markt, in dem der Diesel einen gewissen Stellenwert bei den Verbrauchern genießt und Geld damit verdient werden kann. Doch auch hier sinken die Anteile. Das belegen Zahlen der Deutschen Bank, und nicht etwa eines Umweltverbandes. Vielleicht sollte sich die Automobil-Industrie mal bei den großen schlingernden Energie-Versorgern erkundigen, wie es ist, zu lange an scheinbar bewährten Konzepten festgehalten zu haben. Die kennen sich aus mit heiligem Entsetzen, wie es Norbert Lammert nennt.