Die SPD-Politikerin Lühmann hat im Dieselskandal mehr Druck auf die Autoindustrie gefordert.

Die Branche habe die Tragweite des Ganzen nicht verstanden, sagte verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Autobauer hätten wohl geglaubt, mit einem blauen Auge aus der Sache herauszukommen. Lühmann wertete es vor diesem Hintergrund positiv, dass Verkehrsminister Scheuer der Branche mit Strafen droht. Gleichzeitig rief sie desn CSU-Politiker auf, seinen Widerstand gegen Hardware-Nachrüstungen aufzugeben. Auch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Kempf, kritisierte den Umgang der Automanager mit dem Abgasskandal. Wer Fehler gemacht habe, sollte sie benennen, sich entschuldigen und sie abstellen.



Daimler-Chef Zetsche wird heute erneut zum Rapport bei Bundesverkehrsminister Scheuer erwartet. Bei dem Treffen muss der Manager konkrete Zahlen zum Ausmaß des mutmaßlichen Diesel-Skandals vorlegen. Scheuer hatte Zetsche bereits am 28. Mai zu einer Krisensitzung geladen, nachdem das Kraftfahrtbundesamtes einen Rückruf des Mercedes Kleintransporters Vito angeordnet hatte - wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung.



Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" hat das KBA inzwischen fünf "unzulässige Abschaltfunktionen" bei Daimler-Modellen entdeckt. Die Behörde geht dem Verdacht nach, dass diese Software-Funktionen sogar in einem Großteil der neueren Diesel-Flotte mit der Abgasnorm Euro 6 zum Einsatz kommen. Damit wären fast eine Million Fahrzeuge betroffen. Daimler wollte sich zu dem Bericht am Wochenende nicht äußern.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.