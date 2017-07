Der frühere Bundesumweltminister Trittin fordert nach den jüngsten Berichten im Diesel-Skandal den Rücktritt von Verkehrsminister Dobrindt.

Dessen Kraftfahrtbundesamt kontrolliere nicht die Autoindustrie, sondern kreiere industriefreundlich freiwillige Lösungen am Gesetz vorbei, sagte der Grünen-Politiker der "Rheinischen Post". Damit sei Dobrindt zum obersten Vertuscher der Diesel-Affäre geworden. Trittin griff auch Bundeskanzlerin Merkel an und erklärte, das Autokartell sei keines der Industrie, sondern eine Folge der Kumpanei von Staat und Industrie.



Bundesumweltministerin Hendricks sprach sich dafür aus, die Zuständigkeiten beim Kraftfahrtbundesamt neu zu ordnen. In der "Nordwest-Zeitung" plädierte sie dafür, zwei verschiedene Behörden mit der Zulassung und der Emissionskontrolle zu betrauen. Ähnlich äußerten sich auch die Verbraucherzentralen.