Dem VW-Konzern drohen wegen des Dieselskandals zusätzliche Kosten.

Die US-Regierung verlangt von dem Autohersteller Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Das Justizministerium klagte - vertreten durch eine deutsche Anwaltskanzlei - vor dem Landgericht Braunschweig, wie "Bild am Sonntag" berichtet. Hintergrund sind demnach massive finanzielle Verluste, die mehrere US-Pensionsfonds durch den Absturz der VW-Aktie erlitten haben sollen.



Derzeit klagen bereits hunderte VW-Anleger auf einen Schadenersatz von insgesamt neun Milliarden Euro. Sie werfen dem Konzern vor, seine börslichen Mitteilungspflichten im Zusammenhang mit dem Abgasbetrug verletzt zu haben.

Bislang hat der Skandal den Konzern in den USA bereits mehr als 20 Milliarden Euro gekostet.