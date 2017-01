Dieselskandal Volkswagen erzielt Vergleich mit US-Justiz

Volkswagen in den USA (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Im Dieselskandal hat Volkswagen einen Vergleich mit der US-Justiz ausgehandelt.

Wie das zuständige Ministerium in Washington mitteilte, leistet VV eine Strafzahlung in Höhe von umgerechnet 4,1 Milliarden Euro. Zugleich räumt der Autobauer ein, Behörden und Kunden über die tatsächlichen Abgaswerte getäuscht zu haben. - Der VW-Dieselskandal war in den USA aufgedeckt worden. Vor fast genau einem Jahr hatte das Justizministerium in Washington den Wolfsburger Konzern verklagt. - Im Zusammenhang mit der Abgasaffäre war am vergangenen Wochenende in Florida ein VW-Manager festgenommen worden. Fünf weiteren Konzernmitarbeitern in den USA wird ebenfalls Betrug vorgeworfen.