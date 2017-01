Dieselskandal Volkswagen erzielt Vergleich mit US-Justiz

Volkswagen in den USA (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Volkswagen hat im Diesel-Abgasskandal einen Vergleich mit der US-Justiz ausgehandelt.

Wie das zuständige Ministerium in Washington mitteilte, sieht die Einigung Bußgeld- und Strafzahlungen in Höhe von umgerechnet 4,1 Milliarden Euro vor. Teil der Abmachung ist demnach auch das Eingeständnis des Autobauers, gegen US-Vorschriften verstoßen und Behörden und Kunden über die tatsächlichen Abgaswerte hunderttausender Diesel-Fahrzeuge getäuscht zu haben. - Im Zusammenhang mit der Affäre wurde außerdem Strafanzeige gegen sechs führende VW-Vertreter gestellt. Ihnen wird Betrug vorgeworfen. Einer von ihnen war am vergangenen Wochenende in Florida festgenommen worden, die anderen halten sich nicht im Land auf.