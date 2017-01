Dieselskandal Volkswagen erzielt Vergleich mit US-Justiz

Volkswagen in den USA (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

Volkswagen hat im Diesel-Abgasskandal einen Vergleich mit der US-Regierung geschlossen.

Wie das Justizministerium in Washington mitteilte, sieht die Einigung Bußgeld- und Strafzahlungen in Höhe von umgerechnet 4,1 Milliarden Euro vor. Teil der Abmachung ist demnach auch das Schuldeingeständnis des Autobauers, gegen US-Vorschriften verstoßen und Behörden und Kunden über die tatsächlichen Abgaswerte von rund einer halben Million Dieselfahrzeuge getäuscht zu haben. In einer zivilrechtlichen Vereinbarung hatte VW bereits zuvor zugesagt, betroffene Wagen zurückzukaufen oder zu reparieren. - Im Zusammenhang mit der Affäre wurde inzwischen Strafanzeige gegen sechs führende VW-Vertreter gestellt. Einer von ihnen war am vergangenen Wochenende bei einem Besuch in den USA festgenommen worden, die anderen halten sich nicht im Land auf.