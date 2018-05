In der Affäre um Abgas-Manipulationen prüft der Volkswagen-Konzern Schadenersatzansprüche gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden Winterkorn. VW-Aufsichtsratssprecher Brendel sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Prüfung dauere bereits seit längerem an und erfolge unabhängig von den juristischen Verfahren gegen Winterkorn.

Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, dem ehemaligen VW-Chef drohe im Extremfall der Verlust seinen gesamten Vermögens. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig unter anderem wegen Betrugsverdachts stehe vor dem Abschluss.



In den USA ist bereits Anklage gegen Winterkorn erhoben und Haftbefehl erlassen worden. Die amerikanische Justiz wirft ihm vor, die Manipulationen gebilligt zu haben. Eine Auslieferung an die USA droht ihm nach Angaben des Bundesjustizministeriums aber nicht.



Die SPD-Politikerin Lühmann hält eine Anklage gegen Winterkorn auch in Deutschland für nicht ausgeschlossen. Sie habe Verständnis für die genaue Prüfung der einzelnen Vorgänge im Diesel-Skandal, sagte die verkehrspolitische Sprecherin im Deutschlandfunk. Dies dauere seine Zeit. Lühmann geht aber davon aus, dass die Ermittlungen genügend Beweise gegen Winterkorn zutage bringen, die eine Anklage ermöglichten.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.