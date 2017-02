Dieter-Hildebrandt-Preis Josef Hader wird als "großer Menschenkenner" ausgezeichnet

Josef Hader ist nciht nur auf die Rolle des Privatdetektivs Brenner abonniert. (picture alliance / dpa)

Der österreichische Kabarettist erhält in diesem Jahr den "Dieter-Hildebrandt-Preis" der Stadt München.

Die Jury bezeichnet Hader als großen Menschenkenner, der seit drei Jahrzehnten Weisheiten für die Ewigkeit beschere. Dazu gehörten Sätze wie "Das Leben verliert dadurch, dass man es kennenlernt". Niemand serviere Unfreundlichkeiten so unangestrengt. Immer stärker trete der 55-Jährige auch als Schauspieler, Drehbuchautor und neuerdings Regisseur in den Vordergrund.- Mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis will die Stadt München seit dem vergangenen Jahr anspruchsvolles Kabarett würdigen.